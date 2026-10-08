مقدمة النشرة المسائية 8-10-2026

المعارك على حالها بين القوات اليمنية بمساعدة السعودية والحوثيين بمساعدة إيران.



اليوم ضرب الحوثيون في العمق السعودي حيث إستهدفوا مطار الملك خالد في الرياض الذي يواجه هجمات غير مسبوقة منذ بدء الحرب.



هذه التطورات أثرت على حركة الطيران، فشركتا لوفتهانزا و"إير إنديا" أعلنتا أنهما ستعلقان رحلاتهما إلى الرياض.



الوضع في مضيق هرمز ليس أفضل حالًا: فقد أفادت مصادر أن ناقلات النفط تواجه مخاطر متزايدة، من التعرض للهجمات، وممارسات الترهيب، في أثناء محاولتها نقل شحنات حيويةٍ عبر مضيق هرمز، بعدما أصدرت إيران تحذيرات جديدة بأنها ستغلق المسارات التي لم تسمح بالمرور فيها...



إسرائيليًا، رئيس الأركان آيال زامير في الذكرى الثالثة لحرب طوفان الأقصى، رأى أن إحتمال تنفيذ هجوم مفاجئ على إسرائيل متوقع أكثر من أي وقت مضى...



موقف زامير قرِئ في بيروت على أنه يمكن أن يكون استغلالًا من معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، ليصعد على الجبهات قبيل الانتخابات.