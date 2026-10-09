مقدمة النشرة المسائية 9-10-2026

من باب المَندب إلى مضيق هرمز وصولًا إلى جنوب لبنان، مثلث مشتعل ومتفجر:اليوم دورُ مطار عدن في جنوب اليمن، في الإستهداف، حيث أفاد سكانٌ بسماع دوي قوي قرب المطار، ولم ترد تقاريرُ بعد عن وقوع إصابات أو أضرار، وأعلنت وزارة النقل اليمنية تعرضَ المطار لهجوم في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوه بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.في المقابل تحدثت معلومات عن عودة الحركة إلى مطار الملك خالد في الرياض.ومن اليمن إلى مضيق هرمز حيث أعلن الحرسُ الثوري الإيراني اليومَ مهاجمةَ ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر "مسار غير قانوني".وأوضح الحرس في بيان أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية أن قواته البحرية تلبي "أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة ورغبة الشعب الإيراني بممارسة السيادة على مضيق هرمز"، وقامت في هذا الإطار، قبل ساعات، بضرب ناقلة غاز عملاقة.إلى جنوب لبنان وإسرائيل وصولًا إلى إيران، فقد كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن إندلاع الحرب ضمن هذه الفترة الزمنية، قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك تقديرات بأن ترد إيران بإستهداف إسرائيل بالصواريخ.