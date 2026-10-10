مقدمة النشرة المسائية 10-10-2026

الحرب الاميركية على ايران، وجبهاتُها المتفرعة مستمرة، وكذلك تداعياتُها على الشرق الاوسط ودول الخليج، وابرزها السعودية، حيث أُخليَ مجددا اليوم مطارُ الملك خالد في الرياض.

تداعياتٌ أرهقت الاقتصاد العالمي.

فمع اغلاق مضيق هرمز، تعطلت امداداتُ الطاقة من حول العالم، وارتفعت الاسعار، وما زاد من وطأة ذلك، الحربُ الروسية الاوكرانية، وما اعقبها من عقوبات اميركية على النفط الروسي، استهداف اوكراني للمصافي هناك، ووقفُ موسكو تصدير الديزل.

الاسعار بلغت أعلى مستوياتها، وقبل اقلَ من شهر على الانتخابات النِصفية الاميركية، تدخّل الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

رفَعَ العقوبات حتى نيسان المقبل، وعَقدَ اتفاقًا مع فلاديمر بوتين، نتيجته :

ضخ كميات كبيرة من الديزل الروسي في الاسواق العالمية وطبعا ًمن بينها السوقُ الاميركية.

خلفَ هذا القرار اسئلة كثيرة:

بين اليوم ونيسان اشهرٌ ستة، فهل هذا يعني ان واشنطن لا ترى نهاية قريبة للحرب على ايران؟

كيف سيُترجَم الاتفاق على كييف، وهل ستوقِفُ استهدافَ المصافي الروسية؟

وهل موسكو قادرة فعلًا على الالتزام بضخ الديزل مع ما تعرضت له مصافيها اصلًا؟وتاليًا هل ستنخفض الاسعار؟

الجواب لن يأتي لا من واشنطن ولا من موسكو ولا من كييف، انما من محطات الوقود، واسعار النقل برا وبحرا وجوا وانعكاساتها على يوميات العالم كله.

وسط كل ذلك، يقف لبنان منتظرا، وعينه على ملفين الاسبوع المقبل:

- مباحثاتُ الاتحاد الاوروبي الاثنين، وهي ستناقش بحسب معلومات الـLBCI رسالة رسمية لبنانية، تطالب باعتبار لبنان جزءا من الشراكة الاستراتيجية مع اوروبا، بما يشمل المهمة المرتقبة للاوروبيين في البلاد، وهي مهمة تدريبية عسكرية ميدانية، قوامها الف شخص، من دون ان يعني ذلك حلولَها مكان قوات اليونيفل.

- ومباحثاتُ جان بيار لاكروا، وكيل الامين العام للامم المتحدة لشؤون عمليات السلام في بيروت، وهي تركزُ على اقتراحات ما بعدَ اليونيفل، وسْط اصرار اميركي على عدم التمديد لها.

بين كل هذه المعطيات، اعلان ترامب رفعَ حظرِ الطيران المباشر بين لبنان والولايات المتحدة شغَلَ اللبنانيين اليوم، فهل اقتربنا فعلًا من لحظة اقلاع الرحلة؟