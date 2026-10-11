مقدّمة النّشرة المسائيّة 11-10-2026

"إنها الانتخابات يا عزيزي، وصناديق الإقتراع الملأى تحتاج إلى غالوناتِ محروقات منخفضة السعر، وخفضُ الأسعار يحتاج إلى خفض منسوب المعارك توصلًا إلى وقف النار"..

على مسافة أقل من شهر على الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، يبدو أن الرئيس ترامب باشر اعتماد هذه الاستراتيجية، ليريح الناخب الأميركي في أسعار المحروقات.

كيف سيكون ذلك...؟ باتفاق مع الرئيس الروسي، ثم بإعلانٍ مفاجئ عن وقف النار بين روسيا وأوكرانيا. فكتب على منصة " تروث سوشال" : "بمفعول فوريّ، هناك وقف لإطلاق النار على صعيد الطاقة ضمن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان على ذلك، لا تنتهكوه".

جاء هذا الموقف غداة اتصاله المطوَّل ببوتين.

ماذا عن رد الفعل الأوكراني؟ إعتراضٌ ولكن تنفيذ. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أنه ليس على علم بهدنة الطاقة مع روسيا، لكنه أبدى استعداده للقبول بها، إذا قامت موسكو بخطوة مماثلة.

تبريد بين روسيا وأوكرانيا، وتصعيدٌ بين السعودية والحوثيين:

التحالف بقيادة السعودية أكّد تعرّض مطار الملك خالد في الرياض لهجوم جديدٍ سبَّب اندلاع حريق، غداة استهدافه بقصف هو الأكثر إيقاعًا لإصابات في المملكة منذ عقد، أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة المئات.

في أبرز التعليقات على الإطلاق،

إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لما وصفه بالهجوم الإرهابي المروع، وقال نتانياهو عبر منصة اكس "أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على مطار الملك خالد في الرياض"، مقدّمًا "باسم الشعب الإسرائيلي أصدق التعازي الى أسر الضحايا".

ومنذ بعض الوقت، أعلن الحوثيون أنهم هاجموا مطار الدمام ومواقع تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية.