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مقدّمة النّشرة المسائيّة 23-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-23 | 12:47
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 23-10-2026
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مقدّمة النّشرة المسائيّة 23-10-2026
مجزرة الكنيسة في الأردن خطفت الأضواء من سائر الأحداث وأعادت الضوء إلى الارهاب:
سبعة لقوا حتفهم وأصيب 34 آخرون في هجوم
استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في محافظة الكرك، جنوب عمان .
وزير الداخلية الأردني كشف أن منفذي الأعتداء "مجموعة من المتطرفين".وأضاف "نحن أمام عملية إرهابية"، والأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول" الى المنفّذين.
ومن الأردن إلى الضفة الغربية، مسلحان فلسطينيان يقتلان جنديين إسرائيليين قبل أن يُقتلا .رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بشن هجوم
كبير في الأراضي المحتلة قبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية.
قبل هذين الحدثين في الاردن والضفة، عن الحرب الأميركية الإيرانية؟
الرئيس دونالد ترامب ، وفي موقف مثير ، أعتبر أن الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، لكنه تساءل عما إذا كان ينبغي لواشنطن السعي إلى إنهائها سريعا أو ترك الصراع يتلاشى تدريجيا وأضاف ترامب "يمكننا إنهاءها بسرعة كبيرة. والسؤال هو: هل نريد حسمها أم نتركها تتلاشى؟".
في الموازاة ، مجموعة من الدول التقت في اسطنبول، وهي : مصر وباكستان والسعودية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. بعد الاجتماع قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان :إن شن هجوم جديد على إيران من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوتر وتوسيع نطاق الصراع، مضيفا أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.
فهل هذا الموقف مؤشر إلى أن نسبة التصعيد باتت أقل من نسبة المساعي الديبلوماسية؟
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المسائيّة
23-10-2026
مقدمة النشرة المسائية ٢٢-١٠-٢٠٢٦
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