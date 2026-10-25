مقدمة النشرة المسائية 25-10-2026

قبل يومين من الانتخابات العامة الإسرائيلية، تظهر استطلاعات الرأي منافسة شديدة بين ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة.نتانياهو رفع السقف ولكن في مواجهة إيران فكشف أن "لدينا مؤشرات استخباراتية تفيد بأن إيران ووكلاءها قد يحاولون تحدّينا عبر شن هجمات بهدف عرقلة الانتخابات"، مؤكدا أن الجيش مستعد لشن هجمات دفاعية وهجومية على السواء، ومضيفا "لا تختبرونا، ستتلقون ضربات تفوق التوقعات".في الحرب بين السعودية والحوثيين، شهد مطار الرياض الدولي الأحد هبوط وإقلاع طائرات، حسبما ذكر الموقع الالكتروني للمرفق بعد أسبوعين من إغلاقه، وذلك على وقع هجمات مستمرّة على السعودية يشنّها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران. وجاء الإعلان عن استئناف حركة الملاحة فيما دوّت انفجارات اليوم في العاصمة السعودية، بعدما تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف تنبّههم إلى "تهديد جوي" وتدعوهم إلى الاحتماء.البداية من الأجواء السائدة في تل أبيب قبل أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة على الإنتخابات في الدولة العبرية والتي تأتي في ذروة حرب بدأت في السابع من تشرين الاول 2023 وما زالت مستمرة إلى اليوم، وكانت البداية مع حركة حماس لتصل الى الحرب مباشرة مع إيران.