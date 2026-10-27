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مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-27 | 13:43
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مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026
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مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026

إذا لم يحصل تمديد ساعات الإنتخاب في إسرائيل، فإن النتائج الأولية يمكن أن تبدأ بالظهور بعد ساعتين من الآن، في انتخابات وصفها خبراء بأنها الأهم منذ تأسيس الدولة العبرية، وكأنها استفتاء على خيار الحرب في سنتها الرابعة، فهل تُوضع خاتمة لوجود نتنياهو على رأس السلطة في إسرائيل وهو الذي تسلمَها على مدى تسعة عشر عامًا في أطول مدة لرئيس حكومة إسرائيلية؟ 

نتنياهو هاجم الأحزاب العربية في إسرائيل محذرا من أنها "تحاول سرقة الانتخابات". 

وفي محاولة منه للتشكيك بنزاهة الإنتخابات تحدث عن أن ثلاثة مسؤولين بارزين في حزب القائمة العربية الموحدة اعتُقلوا جنوب البلاد، وبحوزتهم مظاريف مليئة بالنقود.

وأضاف: "لا يمكننا ان نترك هذه المعركة في أيدي اليسار والأحزاب العربية التي تريد وضع حد للدولة اليهودية". 

خاتمًا بالشعار التالي: "إما اليمين وإما فلسطين".

الأهم من كل ذلك أنه إذا لم يتمكن كل من نتنياهو وآيزينكوت من تشكيل ائتلاف حاكم في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، فقد يقود نتنياهو حكومة لتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهذا ما يتيح لنتنياهو إكمال ما بدأ به منذ السابع من تشرين الأول 2023، إثر بدء معركة طوفان الاقصى. 

التشكيك بنزاهة الإنتخابات من تل أبيب إلى واشنطن، ومن نتنياهو إلى ترامب.

فقد أعلن الرئيس الأميركي اليوم أنه سيحترم نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل "إذا كانت انتخابات نزيهة"، في تلميح جديد إلى اتهامات غير موثّقة بعمليات تزوير.

وفي تصريح أدلى به أثناء توجهه إلى ولاية تكساس للمشاركة في تجمع انتخابي، أوضح ترامب أنه سيعمل مع الديموقراطيين في حال خسر الجمهوريون سيطرتَهم على الكونغرس، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن لديه بصفته رئيسا حق نقض "قويا" لمشاريع القوانين.






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