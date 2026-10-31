مقدمة النشرة المسائية 31-10-2026

"وتكهرب الجو من الكهرباء" وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان شربا حليب الإنذارات: "لا كهرباء لمَن لا يدفع" والمهل تضيق، ولا خيار أمام المؤسسات سوى الدفع لأن الخيار الآخر قطع التيار.



إذا ما سارت الأمور وفق هذا التحذير، فإن هناك استفاقة، ولو متأخرة، للإدارات الرسمية، للإستجابة لتقديم ما هو متوجب عليها، على أن تكون "المثل والمثال" للمواطن الذي لا يفهم كيف عليه أن يدفع فيما مؤسساته تتلكأ عن الدفع.



وفيما طبول الكهرباء تُقرع في لبنان، ها هي طبول الحرب تُقرع في المنطقة، وفق قراءات أكثرَ مما هي وفق معطيات: إيران تقول إنها جاهزة، فالمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي حذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ هجمات جديدة، مُصدراً توجيهات بالردّ "من دون قيود جغرافية" على التهديدات الأميركية والإسرائيلية، وجاء تحذيره بعدما هدّدت واشنطن وإسرائيل باستئناف الضربات عقب الانتخابات.



الرئيس ترامب يوحي بأن الحرب هي الناخبُ الأكبر في الأنتخابات النصفية، ووزيرُ خارجيته ماركو روبيو يعلن أن أميركا منفتحة ٌ على حل دبلوماسي للحرب مع إيران.

وبين واشنطن وطهران وسطاءُ يسابقون الوقت تفاديًا لحرب يراها كثيرون حتمية.



فعلى مستوى المساعي، قال مصدر لرويترز إن مفاوضين إيرانيين أجروا محادثات في الدوحة اليوم مع وسطاءَ قطريين لبحث سبل إنهاء الحرب في الخليج، في وقت يسعى فيه دبلوماسيون إلى تفادي اندلاع جولة جديدة من القتال بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية هذا الأسبوع.



في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اليوم عدم وجود خطط لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وسط تزايد المخاوف من استئناف الحرب.