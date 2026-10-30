أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
مقدّمة النّشرة المسائيّة 30-10-2026
أخبار لبنان
2026-10-30 | 13:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقدّمة النّشرة المسائيّة 30-10-2026
الحدث يفرض نفسه : الأدعاء على مسؤولين في حزب الله في قضية شاحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر.
بأهمية الإدعاء أن ساجد وذو الفقار كُشف أسماهُما الحقيقيان: ساجد هو ابراهيم حبيب ، الذي سلم المتفجرات في البقاع، وذو الفقار هو بلال صبوري الذي كان يغترض أن يتسلم المتفجرات في الضاحية الجنوبية . اللغز لم يفكك كليًا ، بقيت هناك خمسةٌ لم تظهر أسماؤهم.
حزب الله اتخذ موقفًا عكسَ صدمةً من الإدعاء ، فقال النائب حسين الحاج حسن: المعتقلون والمدعى عليهم كانوا يقومون بواجب وطني ، وهو ما يستحقون عليه التكريم وليس المحاكمة.
بين أدعاء المحكمة العسكرية ورد حزب الله ملف جديد من المواجهة بين السلطة وحزب الله ن فكيف ستتدرج الامور؟
في الأنتخابات الإسرائيلية ، العين على القائمة العربية ، في غياب عدم القدرة على الحسم ، لا من جانب نتنياهو ولا من جانب التغيريين، وتبقى كل الإحتمالات واردة ، وفي حال تعثر تشكيل الحكومة يستمر نتنياهو في تصريف الأعمال فما هي حدود تصريف الإعمال في هذه الحال؟
أما الإنتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي موعدها الأسبوع المقبل ، فالترقب سيد الموقف في محاولة للإجابة عن السؤال التالي: هل يُكمِل مجلسا الشيوخ والنواب الطريق مع الرئيس ترامب؟ أم يفترقا؟ وماذا عن تداعيات النتائج على الحرب الأميركية الإيرانية؟
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النّشرة
المسائيّة
30-10-2026
التالي
محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية
رجي التقى الزياني على هامش "حوار المنامة": اتفاق الإطار ساعد في الحد من الهجمات وتحييد بيروت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2026
0
أخبار لبنان
2026-09-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026
أخبار لبنان
2026-09-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026
0
أخبار لبنان
2026-08-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-08-2026
أخبار لبنان
2026-08-30
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-08-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-29
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-29
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:25
الجيش يوقف مطلوبًا بجرم الاتجار بالأسلحة في منطقة البحصاص- طرابلس، و139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
أخبار لبنان
15:25
الجيش يوقف مطلوبًا بجرم الاتجار بالأسلحة في منطقة البحصاص- طرابلس، و139 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة
تقارير نشرة الاخبار
14:52
في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي
تقارير نشرة الاخبار
14:43
من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي
0
أخبار لبنان
14:35
حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر
أخبار لبنان
14:35
حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-19
زيلنسكي: سنضع إطارا إضافيا للمحادثات مع الأميركيين والأوروبيين والروس
آخر الأخبار
2026-02-19
زيلنسكي: سنضع إطارا إضافيا للمحادثات مع الأميركيين والأوروبيين والروس
0
آخر الأخبار
2026-06-08
تسنيم عن مصدر عسكريّ إيرانيّ: مستعدون لحرب طويلة الأمد ولا يمكن لواشنطن التنصل من جرائم إسرائيل
آخر الأخبار
2026-06-08
تسنيم عن مصدر عسكريّ إيرانيّ: مستعدون لحرب طويلة الأمد ولا يمكن لواشنطن التنصل من جرائم إسرائيل
0
آخر الأخبار
2026-04-05
غارة استهدفت بلدة الزرارية
آخر الأخبار
2026-04-05
غارة استهدفت بلدة الزرارية
0
آخر الأخبار
2026-09-21
رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: المجموعات ستبدأ تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بحلول 30 حزيران 2027
آخر الأخبار
2026-09-21
رئيس وزراء العراق لنيويورك تايمز: المجموعات ستبدأ تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بحلول 30 حزيران 2027
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة
تقارير نشرة الاخبار
14:52
في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!
تقارير نشرة الاخبار
14:48
أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي
تقارير نشرة الاخبار
14:43
من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي
0
أخبار لبنان
14:35
حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر
أخبار لبنان
14:35
حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
وهب الأعضاء بلبنان... قرار بيعطي حياة
تقارير نشرة الاخبار
14:31
وهب الأعضاء بلبنان... قرار بيعطي حياة
0
أخبار دولية
14:31
قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
أخبار دولية
14:31
قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
شباب الجنوب في قلب الفضاء المعلوماتي واليونيفيل تفتخر بانجازاتهم
تقارير نشرة الاخبار
14:28
شباب الجنوب في قلب الفضاء المعلوماتي واليونيفيل تفتخر بانجازاتهم
0
أخبار دولية
14:16
إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة
أخبار دولية
14:16
إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة
0
أخبار دولية
14:14
خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف
أخبار دولية
14:14
خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:49
"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
خبر عاجل
04:49
"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة
2
اقتصاد
03:29
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
اقتصاد
03:29
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت
3
اقتصاد
08:35
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026
اقتصاد
08:35
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026
4
خبر عاجل
08:37
القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان
خبر عاجل
08:37
القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان
5
أخبار لبنان
14:05
محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية
أخبار لبنان
14:05
محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية
6
خبر عاجل
07:35
طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة
خبر عاجل
07:35
طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة
7
خبر عاجل
06:32
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
خبر عاجل
06:32
قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص
8
أخبار دولية
02:35
منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار
أخبار دولية
02:35
منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More