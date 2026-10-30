مقدّمة النّشرة المسائيّة 30-10-2026

الحدث يفرض نفسه : الأدعاء على مسؤولين في حزب الله في قضية شاحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر.

بأهمية الإدعاء أن ساجد وذو الفقار كُشف أسماهُما الحقيقيان: ساجد هو ابراهيم حبيب ، الذي سلم المتفجرات في البقاع، وذو الفقار هو بلال صبوري الذي كان يغترض أن يتسلم المتفجرات في الضاحية الجنوبية . اللغز لم يفكك كليًا ، بقيت هناك خمسةٌ لم تظهر أسماؤهم.

حزب الله اتخذ موقفًا عكسَ صدمةً من الإدعاء ، فقال النائب حسين الحاج حسن: المعتقلون والمدعى عليهم كانوا يقومون بواجب وطني ، وهو ما يستحقون عليه التكريم وليس المحاكمة.

بين أدعاء المحكمة العسكرية ورد حزب الله ملف جديد من المواجهة بين السلطة وحزب الله ن فكيف ستتدرج الامور؟

في الأنتخابات الإسرائيلية ، العين على القائمة العربية ، في غياب عدم القدرة على الحسم ، لا من جانب نتنياهو ولا من جانب التغيريين، وتبقى كل الإحتمالات واردة ، وفي حال تعثر تشكيل الحكومة يستمر نتنياهو في تصريف الأعمال فما هي حدود تصريف الإعمال في هذه الحال؟

أما الإنتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي موعدها الأسبوع المقبل ، فالترقب سيد الموقف في محاولة للإجابة عن السؤال التالي: هل يُكمِل مجلسا الشيوخ والنواب الطريق مع الرئيس ترامب؟ أم يفترقا؟ وماذا عن تداعيات النتائج على الحرب الأميركية الإيرانية؟