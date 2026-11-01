مقدمة النشرة المسائية 1-11-2026

من الآن وحتى موعد إنتهاء الانتخابات النصفية الأميركية، يُبقي دونالد ترامب نافذةَ التفاوض مفتوحة.



الدوحة وإسلام آباد على خط المفاوضات الأميركية – الإيرانية. إتصالاتٌ مكثفةُ بحثاً عن صيغة تجنّبُ المنطقةَ دماراً جديداً.



وزيرُ الخارجية الإيراني يتحدثُ عن تقدمٍ في المباحثات مع القطريين، لكن من دون نتائجَ نهائية.



دولُ حلف مكة تواكب المسار والمؤشرُ الأبرز: إجتماعاتٌ أميركية – سعودية – تركية في أتلانتا، على هامش قمة العشرين.



في لبنان، انتظارٌ ثقيل، إن دلَ على شيء، فعلى حجمِ الترابطِ بين الداخل والخارج.



في هذا الوقت الضائع، يتحرك المسارُ الحكوميُ مع دمشق. نائب رئيس الحكومة طارق متري يتوجه غداً إلى دمشق، على رأس وفد يضم أربعةَ وزراء، بينهم الوزير محمد حيدر المحسوبُ على حزب الله.



العنوان المعلنُ تقني، لكن الدلالةَ السياسية لا يمكن تجاهلُها: تواصلٌ حكومي رسمي، هو الاولُ بهذا المستوى، بين الحزب والقيادة السورية.



الثلاثاء، وزيرُ الخارجية الاردني في بيروت. وبعد نحو 10 أيام، لبنان على موعد آخر، تركيٌ هذه المرة.



بلال أردوغان، نجلُ الرئيس التركي في بيروت والشمال، حيث يُنَظَم له استقبالٌ شعبيٌ كبير، والعنوانُ أيضاً تقنيٌ بصفته راعياً لمؤسسات تركيةٍ إنسانية وتربوية تساعد لبنان.



وسْط كل هذه الاستحقاقات، أزمةُ كهرباء تطل برأسها من جديد.



باخرة الفيول المرتقبُ وصولُها في التاسع عشر من الجاري تحتاج إلى إعتمادات مالية، وإلاّ فالمعاملُ ستتوقف، والإعتمادُ على المولدات سيرتفع.



مؤسسة كهرباء لبنان قررت، إعتباراً من صباحِ الغد، تنفيذَ قرارِها بقطع التيار عن المؤسسات والإدارات الرسمية ومصالح المياه، المتخلفةِ عن سدادِ فواتيرها.



قرارٌ يَستثني المستشفيات الحكومية، ومؤسساتٍ تعهدت بالدفع، ولو بالتقسيط، ومنها مطارُ بيروت.



أما المخاطرُ الامنية، فتطلُ من وراء الحدود الجنوبية، حيث تطلق إسرائيلُ تهديداتٍ قد تكون جِديةً، وقد تكون مجردَ تهويلٍ في زمنٍ إنتخابي عسير.