مقدمة النشرة المسائية 2-11-2026

الولايات المتحدة الأميركية تعد أهدافًا في إيران، وإيران تعد أهدافًا للولايات المتحدة ولحلفائها في المنطقة.



على الأرض، آلافٌ من الجنود الأميركيين في إسرائيل، بالإضافة إلى عشرات المقاتلات.



هل قَرعُ طبول الحرب هو لتفاديها أم إن الحرب واقعة فعلًا؟



خطوتان يُفترض أن تتبلورا قبل إعطاء جواب مؤكد: الأولى، كيف ستكون نتائج الإنتخابات النصفية الأميركية؟ والثانية، ما هي الإحتمالات بعد نتائج الإنتخابات الإسرائية؟



الأجوبة ستتوافر هذه الاسبوع، واعتبارًا من النصف الثاني منه، لن يكون كالنصف الأول، على أبعد تقدير.



وفي الأنتظار، التطورات الميدانية تميل إلى التصعيد:



اليوم، التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، أعلن أنّ قواته اعترضت طائرتين مسيّرتين ودمّرتهما في منطقة العاصمة في الرياض.



في المقابل، قالت أربعة مصادر عسكرية لرويترز اليوم إنّ جماعة الحوثي تقدمت لتصبح على بعد 80 كيلومترًا من عدن.



في مقابل التصعيد، إيران تعطي انطباعًا بأنها جاهزة للتفاوض: الرئيس الإيرانيّ مسعود بيزشكيان أكد أنّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي منح الحكومة بعض الصلاحيات في التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك سعيًا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتجنب جولة جديدة من التصعيد.



إذًا، الصورة مشوشة وعلى الشاشة تظهر كل الأحتمالات التي ستضيق تباعًا، مع تبلور انتخابات أميركا، وما بعد انتخابات إسرائيل.



في لبنان الشغل الشاغل اليوم: مَن من مؤسسات الدولة دفع فواتير الكهرباء؟ ومن لم يدفع؟ أما الملف الثاني فالتسمم الغذائيّ الآخذ في التوسع