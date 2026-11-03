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مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-03 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026
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مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026

الاميركيون همُّهم الانتخابات، واللبنانيون الكهرباء. 

اليوم، يُعبّر الأميركيون بأصواتهم عن رأيهم في سياسات ترامب، في ظلّ أزمة الغلاء. فهل تُصعّب نتائج إنتخابات الكونغرس على ترامب تمريرَ أجندته في ما تبقّى من ولايات؟

ماذا ينتخب الأميركيون؟

على هذه النتيجة ستُبنى قضايا كثيرة ليس في أميركا وحدَها بل في كل العالم.

ومع إنطلاق الاقتراع، أعلن ترامب عبر "فوكس نيوز" أنه إتفق مع بنيامين نتنياهو على وقف تمويل أميركي لإسرائيل، في نهاية العام الجاري، ليقول لاحقًا أيضًا إن ما حدث في ولاية آلاسكا بشأن المرشح الذي يحمل نفسَ إسم المرشح الجمهوري سوليفان، عملية إحتيال إنتخابي للديمقراطيين.

وبينما يُدلي ترامب بهذه التصاريح، كانت الأنظار على ميشيغن، حيث يواجِهُ المرشّح ُ الديمقراطي عبد الرحمن السيّد، المعروف باسم عبدول، الجمهوريّ مايك روجرز المدعوم من ترامب. 

السيّد طبيب أميركي من أصول مصرية، وقد يصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي إذا ما فاز.

أما في لبنان فهمُّنا كهريائي لأنْ لا صناديقَ إقتراع لدينا.

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