مقدمة النشرة المسائية 7-11-2026

في المنطقة، إنشداد الى عقارب الساعة الإيرانية - الأميركية التي لم يُقرَع جرسُها بعد.اليوم، خَرقَت واقع المراوحة هذا، تقاريرُ عن انتشار آلاف المقاتلين السوريين في اليمن للقتال ضد الحوثيين، سارعت دمشق الى نفيها.في العالم، تتبدّل موازينُ القوى، وتُعيدُ الانتخابات خلط الأوراق، وتُدفعُ التحولات بإتجاه رسم خرائط جديدة للنفوذ والمصالح.العام 1991، وبعد حرب تحرير الكويت وتفكك الاتحاد السوفياتي، بلغت شعبية الرئيس الأميركي جورج بوش الأب مستويات غير مسبوقة.انتصارٌ خارجيٌ هائل، قابله ركود اقتصادي داخلي أطاح بالانجاز، فهُزم أمام بيل كلينتون في انتخابات الـ١٩٩٢.يومها، اختَصَرت حملة المرشح الديموقراطي معركتَه بعبارة دخلتْ التاريخ: "إنه الاقتصادُ أيها الغبي".في لبنان، تبدو المعادلة أكثر قسوة. فالمواطن لا تُشغله خرائط النفوذ بقدر ما تشغله فاتورة الكهرباء، ومياه صالحة للشرب، ورغيفُ خبز لا يهدد صحة أطفاله.وفي زمن تتسابق فيه الدول على امتلاك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لا يزال لبنان يبحث عمّن يراقبُ أسواق اللحوم والدجاج، ويضمن الحد الأدنى من سلامة الغذاء.هنا، لا يعود السؤال لماذا يتخلّف لبنان عن العالم، بل كيف تعجز دولة، مهما ضاقت إمكاناتُها، عن أداء أبسط واجباتها تجاه مواطنيها؟إنه الاقتصاد، أيها الأذكياء، لكن قبل الاقتصاد، هناك أبسط من ذلك: حقُ الناس في غذاء آمن، وماء نظيف، ودولة تقوم بواجبها.من هنا نبدأ نشرتنا. من قلب أحد أسواق اللحوم في لبنان، حيث تَكشفُ مشاهدُ موثّقة غياباً فاضحاً للرقابة الصحية.واقع بحجم فضيحة، عمرُه عقود، لا نتذكره الا عندما يصاب أحدُنا بتسمم في مطعم، علت نجومُهُ أم إنخفضت، والمخالفة الصحية تصبح هنا، صورة مكثّفة عن انهيار مؤسسات الدولة.