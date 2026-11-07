الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
مقدمة النشرة المسائية 7-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-07 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 7-11-2026
2
min
مقدمة النشرة المسائية 7-11-2026
في المنطقة، إنشداد الى عقارب الساعة الإيرانية - الأميركية التي لم يُقرَع جرسُها بعد.
اليوم، خَرقَت واقع المراوحة هذا، تقاريرُ عن انتشار آلاف المقاتلين السوريين في اليمن للقتال ضد الحوثيين، سارعت دمشق الى نفيها.
في العالم، تتبدّل موازينُ القوى، وتُعيدُ الانتخابات خلط الأوراق، وتُدفعُ التحولات بإتجاه رسم خرائط جديدة للنفوذ والمصالح.
العام 1991، وبعد حرب تحرير الكويت وتفكك الاتحاد السوفياتي، بلغت شعبية الرئيس الأميركي جورج بوش الأب مستويات غير مسبوقة.
انتصارٌ خارجيٌ هائل، قابله ركود اقتصادي داخلي أطاح بالانجاز، فهُزم أمام بيل كلينتون في انتخابات الـ١٩٩٢.
يومها، اختَصَرت حملة المرشح الديموقراطي معركتَه بعبارة دخلتْ التاريخ: "إنه الاقتصادُ أيها الغبي".
في لبنان، تبدو المعادلة أكثر قسوة. فالمواطن لا تُشغله خرائط النفوذ بقدر ما تشغله فاتورة الكهرباء، ومياه صالحة للشرب، ورغيفُ خبز لا يهدد صحة أطفاله.
وفي زمن تتسابق فيه الدول على امتلاك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لا يزال لبنان يبحث عمّن يراقبُ أسواق اللحوم والدجاج، ويضمن الحد الأدنى من سلامة الغذاء.
هنا، لا يعود السؤال لماذا يتخلّف لبنان عن العالم، بل كيف تعجز دولة، مهما ضاقت إمكاناتُها، عن أداء أبسط واجباتها تجاه مواطنيها؟
إنه الاقتصاد، أيها الأذكياء، لكن قبل الاقتصاد، هناك أبسط من ذلك: حقُ الناس في غذاء آمن، وماء نظيف، ودولة تقوم بواجبها.
من هنا نبدأ نشرتنا. من قلب أحد أسواق اللحوم في لبنان، حيث تَكشفُ مشاهدُ موثّقة غياباً فاضحاً للرقابة الصحية.
واقع بحجم فضيحة، عمرُه عقود، لا نتذكره الا عندما يصاب أحدُنا بتسمم في مطعم، علت نجومُهُ أم إنخفضت، والمخالفة الصحية تصبح هنا، صورة مكثّفة عن انهيار مؤسسات الدولة.
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية ٦-١١-٢٠٢٦
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-06
مقدمة النشرة المسائية ٦-١١-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-06
مقدمة النشرة المسائية ٦-١١-٢٠٢٦
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-05
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-05
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
0
آخر الأخبار
2026-11-04
مقدمة النشرة المسائية ٤-١١-٢٠٢٦
آخر الأخبار
2026-11-04
مقدمة النشرة المسائية ٤-١١-٢٠٢٦
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-03
مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-03
مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-06
مقدمة النشرة المسائية ٦-١١-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-06
مقدمة النشرة المسائية ٦-١١-٢٠٢٦
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-05
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-05
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
0
آخر الأخبار
2026-11-04
مقدمة النشرة المسائية ٤-١١-٢٠٢٦
آخر الأخبار
2026-11-04
مقدمة النشرة المسائية ٤-١١-٢٠٢٦
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-03
مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-03
مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-09-07
مصرف لبنان: تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات المموّلة بموجب أحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116
اقتصاد
2026-09-07
مصرف لبنان: تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات المموّلة بموجب أحكام المادة الثامنة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116
0
فنّ
2026-10-26
لأول مرة في لبنان... النجم العربي رامي صبري في حفل استثنائي منتظر خلال شهر كانون الثاني!
فنّ
2026-10-26
لأول مرة في لبنان... النجم العربي رامي صبري في حفل استثنائي منتظر خلال شهر كانون الثاني!
0
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
0
أخبار لبنان
2026-08-18
وزارة الشؤون: المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" ستُحوّل ابتداءً من الخميس
أخبار لبنان
2026-08-18
وزارة الشؤون: المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج "أمان" ستُحوّل ابتداءً من الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التعاون العسكري السوري السعودي إلى أين؟ وهل دخلت دمشق فعلياً على خط الحرب ضد الحوثيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التعاون العسكري السوري السعودي إلى أين؟ وهل دخلت دمشق فعلياً على خط الحرب ضد الحوثيين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
غزة تغرق بالطوفان الطبيعي وتشرُّد عشرات الآلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:22
غزة تغرق بالطوفان الطبيعي وتشرُّد عشرات الآلاف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عاد إلى دير ميماس ليرعى زيتونه... فاختطفه حاجز إسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عاد إلى دير ميماس ليرعى زيتونه... فاختطفه حاجز إسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تطور أميركي بارز في الحرب على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تطور أميركي بارز في الحرب على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دراجتك مقابل كيس مخدّرات… والحواجز وحدها لا تكفي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دراجتك مقابل كيس مخدّرات… والحواجز وحدها لا تكفي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:39
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت
خبر عاجل
01:39
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت
2
علوم وتكنولوجيا
15:35
نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً
علوم وتكنولوجيا
15:35
نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً
3
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
4
أمن وقضاء
06:25
قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة
أمن وقضاء
06:25
قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التألق اللبناني في الرغبي يتّنقل من بلدٍ الى آخر و من مسابقة الى أُخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:44
التألق اللبناني في الرغبي يتّنقل من بلدٍ الى آخر و من مسابقة الى أُخرى
6
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
7
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
8
حال الطقس
02:44
منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا
حال الطقس
02:44
منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More