مقدّمة النّشرة المسائيّة 08-11-2026

هبت رياح آيزنكوت، ولكن هل تبلغ سرعتها القدرة على اقتلاع نتنياهو؟

الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ سلمه قرار تشكيل الحكومة، ومنحه ثمانية وعشرين يومًا لانجاز مهمته، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً. وإذا فشل آيزنكوت، يمكن لمرشح آخر أن يحاول تشكيل حكومة، وإذا فشل ذلك المرشح، يمكن للبرلمان تسمية مرشح آخر...تبلغ المهلة المحددة لهذه العملية نحوَ 100 يوم. وإذا لم ينجح أحد، تُجرى انتخابات جديدة.

إذا رُجِّح هذا السيناريو، مع أنه مستبعد ،فإن الوضع في إسرائيل سيبقى على ما هو عليه حتى شباط المقبل، أي إن نتنياهو سيبقى حتى ذلك التاريخ.. فهل تكون يداه طليقتين في تنفيذ خطواته العسكرية؟ أم ينجح أيزنكوت في قطع الطريق عليه من خلال نجاحه في تشكيل حكومة؟

في انتظار الجواب، ماذا عن مضاعفات نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية؟

الديمقراطيون يحققون انتصاراً مدوّياً في انتخابات التجديد النصفي، وينتزعون السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب، في ضربة سياسية قاسية للرئيس دونالد ترامب، الذي يجد نفسه أمام واقع جديد يحدّ من هامش حركته التشريعية، ويضع إدارته تحت رقابة خصومه السياسيين. فهل تكون هذه النتائج بدايةَ تحوّل في السياسة الأميركية، ولا سيما حيال ملفات الشرق الأوسط وإيران؟..

أما لبنان، فلا يزال يقف عند مفترق سياسي وأمني واقتصادي بالغ الحساسية. الدولة تسعى لتثبيت سلطتها وبسط سيادتها، وملف حصرية السلاح يتقدم واجهة النقاش الداخلي، فيما التفاوض أمام اختبار صعب.

لكن الروائح الكريهة المنبعثة من بعض مستودعات اللحوم، تعيد إلى الواجهة ملفًا من أخطر ملفات الفساد، وهو الغش في المواد الغذائية، ومنها، اللحوم التي يبدو انها لا تعرف السكينة، فما إنْ تخفِتَ حتى تعودَ وتظهر لتثبت أدواتٍ مبتكرة للفاسدين.