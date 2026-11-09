مقدمة النشرة المسائية 9-11-2026

هبةٌ باردة وهبةٌ ساخنة بين واشنطن وطهران، وسباقٌ محمومٌ بين التصعيد ومساعي التهدئة.

من مؤشراتِ هذا المشهد:

أمير قطر في واشنطن.

الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان، وإثر إتصاله بالرئيس ترامب، يعلن أنه نقل مخاوفَ تركيا مباشرةً، وأن بلادَه لا تريد جولةً جديدة من الهجمات على إيران.

الرئيس الايراني يكشف أن المرشد الأعلى أصدر توجيهات بإنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم".

الجيش الإيراني، من جهته، يكشف أن توجيهات المرشد بالرد السريع على أي إعتداء، من دون قيود جغرافية، أصبح أساساً لتحرك قواتنا المسلحة.

وبين المساعي القطرية والرسالةِ التركية والتحذير الايراني، تبدو الترجيحاتُ متفاوتةً بين الخيار الاميركي في التصعيد، والخيار الايراني في الرد، والخيارات الاخرى في التهدئة.

وفي سياق الاتصالات، أعلن المبعوثُ الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط خلال محادثات في إيران مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن بكين تتطلع لتعزيز علاقاتها مع إيران.

وبالعودة الى لبنان، يرصد المراقبون تداعيات قضية القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة، من باب توقيت الخطوة، خصوصًا أن قرار الادارة الاميركية يطرح تساؤلًا عن التوقيت لأن تغريدة القنصل مرت عليها سنواتٌ، فلماذا سكتت عنها واشنطن وفجرتها اليوم؟

الملف الامني في دائرة الاهتمام، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار كشف بعد لقائه الرئيس عون عن توقيف نحو 20 شخصاً، إعترف معظمُهم بعمليات سلب ونشل. ولبعض المطلوبين سوابق في عمليات مماثلة. جاء هذا الموقف بعد إستفحال الفلتان.

كهربائيًا، هل يصل الغاز السوري برعاية سياسية قطرية إلى معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء في شمال لبنان قريبا؟ كل المعلومات تفيد بأن المباحثات اللبنانية القطرية المرتبطة بملف الكهرباء تحقق تقدماً، وهي شهدت جولة خامسة في بيروت اليوم، وفي حال نجاحها، ستُكلل بالتوقيع على اتفاقيات وعقود في الدوحة في موعد يحدد لاحقاً.

كهربائيًا ايضًا، تقررَ عقدُ جلسةٍ عامةٍ لمجلس النواب الخميس المقبل، من البنود على جدول أعمالها مشاريعُ قوانين حول الكهرباء والطاقة الشمسية.

أما بين لبنان وسوريا، فخطوة إنمائية لا تخلو من السياسة؛ إفتتاح معبر العبودية بعد إقفال دام سنتين.