مقدمة النشرة المسائية 10-11-2026

ترامب في الولايات المتحدة الأميركية يقاتل للقول إنَّ خياره كان صائبًا. ونتياهو في إسرائيل يقاتل لأقناع الإسرائيليين أن حربه على إيران كانت وجودية. لكنَّ موقف ترامب لم يجعل الأميركيين يُقدِّمون حزبه على الديموقراطيين، ولا الحرب ُالوجودية التي يقول نتنياهو إنه يشنها، منحته تقدمًا على منافسه أيزنكوت.

حربُ أميركا على إيران هبّة باردة وهبّة ساخنة، بين استخدام العصا الغليظة الأقتصادية وبين التلويح بالعودة إلى الضربات العسكرية.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن من باريس أن "الحملة الاقتصادية ضد إيران مدمرة للغاية، لدرجة أنه لا توجد حاليًا ضرورة لعمليات قتالية كبرى، وهذا ما قلتُه لحلفائنا هنا اليوم".

لكنه أضاف محذّرًا: "بطبيعة الحال، في حال تجاوزتْ إيران بعضَ الخطوط الحمر، إذا قام نظامها بأمور يجبُ عدم القيام بها، فإن الجيش الأميركي، الأقوى في العالم، مستعد للرد".

ومن ملف الحرب الأميركية الإيرانية، إلى استخدام إيران كبند في مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية:

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا إلى حكومة وحدة وطنية في مواجهة "التهديد الوجودي" الإيراني.

وقال في خطاب أمام الكنيست "تعمل إيران على إعادة بناء التهديد النووي، وفي المستقبل القريب جدا، سنواجه ضغوطًا دولية للقبول بإيران مسلحة نوويا". وأضاف "في مواجهة هذه التهديدات، لا بد لنا من القيام بأمر واحد فقط تحت هذه القبة: تنحية كل الاعتبارات الأخرى جانبا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية"، واصفًا التهديد الإيراني بأنه "وجودي".

رئيس الحكومة المكلف غادي أيزنكوت يعمل على ضرب صورة نتنياهو، فأعلن عبر حزبه عن تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أتاحت وقوع هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023، وهي خطوة طالما عارضها رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتانياهو.

بين السعودية والحوثيين، الحرب مستعرة، الحوثيون أعلنوا اليوم عن شن هجمات على العاصمة السعودية شملت المطار ومحطات ضخِّ خط أنابيب شرق-غرب، بعد ساعات من انفجارات دوّت في الرياض، فيما يتواصل تبادلُ الضربات بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحوثيين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الثلاثاء في بيان مصوّر على تلغرام إن قواته نفّذت "أربعَ عمليات عسكرية نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وأضاف أن استهدافات الرياض شملت مطارَ خالد الدولي ومحطات ضخ في خط شرق-غرب والمركز المالي. كما أعلن استهداف شركة "أرامكو" للنفط في بقيق بشرق السعودية.