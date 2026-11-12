مقدمة النشرة المسائية 12-11-2026

لليوم الثاني على التوالي، بقيت قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني محور الإهتمام بين بيروت وبغداد ودمشق.في هذه القضية، قُطِع الشك باليقين مع استبعادٍ لاحتمالين:الأول، إحتمال السرقة، على إعتبار أنّ الأموال التي كانت بحوزة العلواني وُجدت داخل الشقة.والثاني، إحتمال الخلافات الشخصية أو تلك المرتبطة بقضايا جنسية.لذلك يقول مطّلعون على التحقيق: "قد نكون أمام عملية أمنية مُنظّمة دُبّرت في العراق ونُفّذت في بيروت".وما يُرجح العمل الأمني المنظّم، هي المعلومات التي حصلت عليها الـlbci ومفادها أن الشخصين اللذين ظهرا أمام الكاميرات أثناء دخولهما الى الشقة المستأجرة حيث قتل العلواني، دخلا الى لبنان في اليوم الذي نفذت فيه الجريمة أي في الخامس من تشرين الثاني الجاري وغادرا الأراضي اللبنانية في اليوم ذاته عبر معبر برّي.رغم ذلك، تبقى كل الفرضيات واردة. إسرائيليًا، في أول أختبار للكباش بين نتنياهو ومعارضيه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي في حكومة تصريف الأعمال يسرائيل كاتس اليوم، إن الائتلاف المنتهية ولايته لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة.كتب كاتس على منصة إكس "لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية" كي ينفّذ الجيش ضربات في أي من الجبهات التي يعمل فيها حاليا.وكان نتنياهو ومعه الوزير كاتس أصدرا تعليمات للجيش بوجوب الاستعداد الكامل لاحتمال تصعيد امني، والمشاركة بتنفيذ عملية واسعة تدل كل المؤشرات انها ستطال ايران.رئيس حزب يشار، غادي ايزنكوت، طالب نتنياهو باحاطة امنية حول الوضع والمخاطر المحدقة باسرائيل، وسط قلق من تزايد قدرات ايران العسكرية.بالعودة إلى الشأن الداخلي، مئة مليون دولار أقرت في المجلس النيابي كاعتماد إضافي لتدفع المؤسسات والإدارات العامة جزء من متأخراتها لكهرباء لبنان.