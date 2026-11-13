مقدمة النشرة المسائية 13-11-2026

حين طالب حزب الله باسترداد شاحنة ال " سي فور" وال " تي أن تي"، أراد إثبات أن المتفجرات له، وطالب باستردادها.



وحين يطالب حزب الله بإطلاق الموقوفين الخمسة الذين تم توقيفهم في الشمال، فهو يريد تأكيد أنتماءهم لحزب الله.



في هذه الحال، هناك معضلةُ إشكالية في العلاقة بين الدولة وحزب الله: الدولة ترى أنها تقوم بواجباتها، والحزب يرى أنه لا يحق للدولة أن تقوم بما تقوم به، وأنه يحق له أن ينقل متفجرات ويقومَ باستطلاعات ميدانية...



هذه معضلة تحتاج إلى معالجة من دون الغرق في تفاصيلَ لا تقدم أو تؤخر ، سواء أكانت الشاحنة تقِل طنًا أو كيلوغرامًا من المتفجرات، وسواء اكان الذي يقوم بالاستطلاع شخصاً أو فريقًا.



وهذه المعضلة تحتاج إلى معالجة لا تحتمل البطء أو التراخي... فالحزب، إنطلاقًا من منطقِه هو، سيواصل نقل المتفجرات وسيواصل الإستطلاع الميداني،



وكلُ ذلك تحت يافطة: "حرية عمل المقاومة".



والدولة وفق منطقها ووفق قرارات مجلس الوزراء، ولاسيما في جلستي الثاني من اب والخامس منه عام 2025، محكومةٌ بتطبيق قراراتها، وخصوصاً حصرية السلاح.



فكيف ستنتهي هذه المعضلة؟ الهوة بين الدولة والحزب تتسع، وأمس رفع الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لاءاته الثلاث: لا لحصرية السلاح لا لنزع السلاح، لا لجمع السلاح.



هذا الواقع يجعل الدولة في مأزق ، فكيف ستخرج منه؟





