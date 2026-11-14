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o
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مقدمة النشرة المسائية 14-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-14 | 13:16
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مقدمة النشرة المسائية 14-11-2026
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مقدمة النشرة المسائية 14-11-2026
"كل بلد بالو بهمّو"... هذه المقولة تنطبق أكثر من أي يوم مضى على وضع لبنان. ففيما الولايات المتحدة منهمكة بأسباب فوضى الطيران، وإسرائيل، بحثّ واشنطن على ضرب إيران، وروسيا بالإستفراد بأوكرانيا، وفرنسا بالتخلص من كوابيس كل سبت أسود، والخليج بالتخفيف من الصداع الذي يسببه الحوثيون، لبنان منهمك بملفين، على الأقل، غير مرتبطين.. من يخلف اليونيفيل في الجنوب؟ وكيف ستتأمن الكهرباء في كل لبنان؟
بالنسبة إلى الملف الأول، اليونيفيل، قوات الطوارئ الدولية تُمضي في جنوبي لبنان أسابيعها الستة الأخيرة. المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، في لبنان غدًا، لساعات.
في برنامج الزيارة، مباحثات الإثنين مع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، فيما لم يُحسم حتى الساعة إذا كان سيلتقي قائد الجيش، تحت عنوان "ضيق الوقت". كذلك، ألغيت زيارته للجنوب، بعدما كانت مدرجة على جدول أعماله...
ماذا يحمل المسؤول الأميركي معه؟
بشكل أساسي، الترتيبات التي ستلي إنتهاء مهمة قوات اليونيفل في الجنوب، ومنها، إعتماد صيغة شبيهة بالقوة متعددة الجنسيات والمراقبين، المعروفة بالـ MFO، والمعتمدة في مصر.
لكن الفارق أن سيناء ليس فيها جيش إسرائيلي مثلما هو الحال في جنوبي لبنان. فكيف ستتعايش هذه القوة، إذا اعتمدت، مع وجود الجيش الإسرائيلي؟
في ملف الكهرباء، بدأت رحلة الألف ميل، بعدما وافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على الخطة التي قدمها وزير الطاقة جو صدي، التي من شأن السير في تنفيذها أن يكون لبنان قد دخل عصر الكهرباء غير المعتمِدة على " موتور الحي".
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