مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026

يشهد تاريخُ لبنان، أنه كلما عجز عن إدارة توازناته الداخلية أو حماية حدوده، لجأ الى الضمانات الخارجية.



هكذا حصل مع مارينز الـ58، الى الردع الـ76، فالمتعددة الجنسيات في الـ82 وصولاً إلى السوري في الـ90.



اليوم، يعود السؤالُ نفسُه، وإن بصيغة مختلفة: من سيملأ الفراغ في جنوب لبنان بعد إنتهاء مهمة اليونيفيل، التي قرر الأميركيون والاسرائيليون إسدالَ ستارتها، بعد ثمان واربعين سنة من حضورها على الارض؟



مايك والتز حط في بيروت آتيا من دبي. التقى على الفور قيادةَ اليونيفل في الجنوب. واستهل الكلام بالقول إنه هنا للإستماع الى الحقائق حول المرحلة الانتقالية.



آخر ما سُرب من طروحات يحملها، وفق معلومات الـLBCI، هو التالي:



الدفع باتجاه قوة متعددة الجنسيات، تُنشأ خصيصاً للمرحلة المقبلة، بقرار من الامم المتحدة، يُلغي القرار ١٧٠١، ويَستبدلُه بإتفاق الاطار الثلاثي، من دون أن تعمل هذه القوة رسمياً تحت العلم الأممي.



صيغة تفتح الباب أمام أسئلة تتعلق بمرجعية القوة، وقيادتها، وتمويلها، وقواعد عملها.



في المقابل، لبنان يتمسك، حتى الآن، ببقاء أيِ وجود دولي تحت العلم الأزرق وضمن القرار 1701. وبين الموقفين، يبرز الإختبارُ الصعب: كيف سَيمنع الفراغَ الأمني، ويتفادى الضغوطَ الداخلية والخارجية؟



عنوان ما بعد اليونيفل ذاتِه، والاستحقاقات الامنية الاخيرة، في صلب مباحثات الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في بيروت.



زيارة كانت مقررة في أيلول، وتأجلت لأسباب سعودية، وجاءت اليوم لترُدَ على تقاريرَ تحدثت عن تغييرات سعودية في إدارة الملف اللبناني.



ورغم كل الوجوه التي تحط في لبنان؛ لا شيء يُثلِج قلبَ اللبنانيين الاّ الكهرباء. والسؤال الذي طُرح طيلةَ اليوم من هنا الى قطر؛ قمحة ولا شعيرة؟



آخر المعطيات تشي بإيجابية عالية، يمكن تلخيصُها بالتالي:



قريبا يصل الى لبنان موفد قطري حاملا عرضاً قطرياً مكتوباً، إطلع عليه رئيس الحكومة اليوم. يُعرض على مجلس الوزراء، وإذا تمت الموافقة عليه تسلك البنود التي لا تحتاج الى تشريع، ويُحول ما يجب تحويلُه الى مجلس النواب، لا سيما الإتفاقية من حكومة الى حكومة، التي يُقدر أنها ستبصر النور نهاية شباط.