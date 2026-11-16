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مقدمة النشرة المسائية 16-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-11-16 | 12:50
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مقدمة النشرة المسائية 16-11-2026
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مقدمة النشرة المسائية 16-11-2026
اختار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز التكلم من عين التينة، ربما لتصل الرسالة أسرع إلى ثنائي "أمل"-حزب الله، فعاجله الرئيس بري بالرد، ليتأكد أن التناقض هو بقياس مئة وثمانين درجة بين ما طرحه والتز وما رد به بري.
يقول والتز: "ينبغي على حزب الله أن ينزِع سلاحه "طوعا"، ولا يمكن وجود "جيشين" في البلد.
يرد الرئيس بري برمي الكرة في الملعب الإسرائيلي، فيُنقَلُ عنه قوله: "إستمرار الاحتلال وسياساتِه وغاراته، يمثل الانتهاك الوحيد للسيادة، وإسرائيل لم تلتزم في أي لحظة وقف إطلاق النار".
إذا كان ما قيل خارج الجدران هو ما قيل داخل الجدران، فإن الخلاف اللبناني الأميركي مستمر، والغموض يلف مصير الجنوب بعد رحيل قوات الطوارئ الدولية آخر هذه السنة.
والتز التقى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضًا. وواضح أن الموفد الأميركي لم يحمل جديدًا، وإن كان الإصرار على الموقف الأميركي هو القديم الجديد.
بالتزامن مع زيارة الموفد الأميركي، الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت، مع فارق وحيد: لا معلومة، لا عن حركته ولا عن لقاءاته ولا عما أسفرت عنه هذه اللقاءات.
وفيما المراوحة سيدة الموقف في لبنان، تطورات مثيرة في العراق تنبئ بأن التطورات مفتوحة على كل الإحتمالات.
رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أمر القوات الرسمية بدخول معقل كتائب حزب الله الموالية لإيران، وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية إن الزيدي "وجّه القوات المسلحة بالدخول" إلى جرف الصخر.
وأشار إلى أن "هناك مهلة حُددت لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، وهذه المهلة ليست بعيدة". وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن المهلة المحددة حتى الآن هي يوم الجمعة.
في ملف الحرب في المنطقة، أعلن وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار" اليوم، أنّه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الأمنية رفعية المستوى لـ"اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في إسلام آباد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
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