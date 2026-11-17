مقدمة النشرة المسائية 17-11-2026

تطوراتٌ كبيرةٌ في المنطقة وسباقٌ مع الوقت في لبنان.



التطور الأبرز في المنطقة ما كشفته وكالة مهر الإيرانية أن هجوما أميركيا استهدف جزيرة قشم اليوم ولم يصدر تأكيد بعد من الجانب الأميركي.



في المقابل، إيران تطلق طائراتٍ مسيرة على منظومة رادار عسكرية أميركية في البحرين، وتقول إن ثلاث ناقلات اشتعلت فيها النيران.



في المقابل كُشف النقابُ عن أن مسؤولين إيرانيين أجروا محادثات مع قطر وعُمان.



تطورٌ بارزٌ أيضًا قفز إلى الواجهة هو الكباشُ العراقي الأيراني حول حزب الله العراقي.



قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بحث مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بغداد التوترات في جرف الصخر, معقل كتائب حزب الله الموالية لطهران.



وتتصاعد التوترات بين الزيدي والكتائب النافذة والمقرّبة من الجمهورية الإسلامية، بعدما أمهلها رئيسُ الحكومة للانسحاب من معقلها بوسط العراق قبل دخول القوات المسلحة إليه.



في لبنان تتأكد أكثر فأكثر المعطيات عن أن الموفد الأميركي كان واضحًا لجهة أن النقاش يفترض أن يكون لما بعد اليونيفيل، وأن كل كلام يشتم منه العودة إلى القرار 1701، تخطاه الزمن، وكانت لافتة التغريدة المرفقة بالفيديو الذي تم توزيعه عن مشاركة الموفد الأميركي جنودًا من حرس السفارة في حركة رياضية والتذكير بالمارينز الـ 241 الذين سقطوا في بيروت عام 1983، وسمى حزب الله أنه يقف وراء العملية، وبأوامرَ من إيران.