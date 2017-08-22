بالتفاصيل - المرحلة الثالثة من عملية "فجر الجرود"...بدأت

يواصل الجيش اللبناني عملية "فجر الجرود" ضد داعش جواً وبراً وفي القصف المدفعي في اليوم الرابع محققا المزيد من التقدم في جرود رأس بعلبك والقاع.



وفي المرحلة الثالثة من عملية فجر الجرود، تمكنت وحدات الجيش المتقدمة من السيطرة على تلة راس الكف الاستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة مع ارهابيي داعش.

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هذا وتدور اشتباكات ضارية في هذه الاثناء بين الجيش اللبناني و مسلحي داعش في منطقة ضهور الكهف وحالات فرار للمسلحين باتجاه وادي ميرا.



وكان ليل القاع ورأس بعلبك هادئاً نسبياً، الا أن القصف المدفعي للجيش اللبناني اشتد منذ الساعة السادسة الا ربعاً من صباح اليوم.