أمن وقضاء
28 آب 2021 - 13:30
28/08/2021 13:30:00
أدوية للسرطان منتهية الصلاحية في مستودع نقيب الصيادلة السابق
القوى الامنية تداهم بحثا عن الضمير والأخلاق
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LBCI News Lebanon
خطف هذا الشارع في عين المريسة الأضواء بعد ظهر الجمعة.
مخابرات الجيش تداهم ليس بحثا عن سلاح أو ممنوعات أو ارهابيين.
داهمت بحثا عن الضمير والأخلاق.
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