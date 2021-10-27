أمن وقضاء
27 تشرين الأول 2021 - 05:39
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وكلاء دياب يتقدمون بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي (صورة)

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Lebanon News
علمت الـLBCI أن وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب، تقدموا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
 
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