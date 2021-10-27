وكلاء دياب يتقدمون بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي (صورة)

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب، تقدموا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.