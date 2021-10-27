أمن وقضاء
27 تشرين الأول 2021 - 05:39
27/10/2021 05:39:20
وكلاء دياب يتقدمون بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي (صورة)
وكلاء دياب يتقدمون بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي (صورة)
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LBCI News Lebanon
علمت الـLBCI أن وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب، تقدموا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
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