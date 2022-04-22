ضبط دراجة آلية مسروقة محمّلة على متن بيك أب (صور)

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اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي الساعة 00:30 من يوم الأحد 17 -4- ٢٠٢٢، بشخصٍ يقود بيك آب على متنه درّاجة آليّة نوع "تويوتا" لون (أسود-أزرق-رمادي)، صنع عام 2021، ويدعى: م. ش. (مواليد عام 2000، لبناني).ومن خلال المتابعة، تبيّن أنّ الدرّاجة المذكورة قد سُرقت منذ حوالَي شهر من محلّة برج حمّود.وقد تمّ توقيف المدعو "م. ش."، وأودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ تسليم الدرّاجة إلى مالكها بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة.