رياض سلامة مدعى عليه بجناية مع وقف التنفيذ والطابة بملعب ابي حيدر أو ابراهيم... فهل من يجرؤ؟

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مطلع الأسبوع الحالي وتحديداً يوم الثلثاء الفائت، طلب المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس من خمسة موظفين في العدلية نقل ملف رياض سلامه وشقيقه رجا المتعلق بإختلاس أموال عامة وتزوير جنائي في قيود مصرف لبنان وإستعمال مزور وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، من سيارته الى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات القائم في الطابق الرابع.نقل الملف الى مكتب عويدات يعني عملياً ان طنوس انهى تحقيقاته به، وأحاله الى المدعي العام التمييزي كي يحيله بدوره الى النيابة العامة المالية أو الإستئنافية لتدعي عليهما بالجرائم المنسوبة اليهما وتحيلهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت.