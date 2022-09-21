أمن وقضاء
21 أيلول 2022 - 13:12
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مجلس القضاء الأعلى أضاف تعقيدا إضافيا على تحقيقات المرفأ

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Lebanon News
قضائيا، مجلس القضاء الاعلى المؤتمن على تنظيم عمل القضاء منقسم على نفسه ومزيد من المراوحة في ملف تفجير مرفأ بيروت..
 
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