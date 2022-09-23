أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 03:24
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توقيف مشتبه بهما بإطلاق النار على صرافي يونين

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توقيف مشتبه بهما بإطلاق النار على صرافي يونين
Lebanon News
أوقفت القوة الضاربة في فرع المعلومات كل من (ح.س) وشقيقه (ع.س) في منطقة الهرمل عند حاجز العاصي مساء أمس، وهما مشتبه بهما بإطلاق النار على الصرافين من آل رايد في بلدة يونين.
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