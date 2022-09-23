أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 03:24
23/09/2022 03:24:15
توقيف مشتبه بهما بإطلاق النار على صرافي يونين
توقيف مشتبه بهما بإطلاق النار على صرافي يونين
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LBCI News Lebanon
أوقفت القوة الضاربة في فرع المعلومات كل من (ح.س) وشقيقه (ع.س) في منطقة الهرمل عند حاجز العاصي مساء أمس، وهما مشتبه بهما بإطلاق النار على الصرافين من آل رايد في بلدة يونين.
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