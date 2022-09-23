توقيف مشتبه بهما بإطلاق النار على صرافي يونين

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إطلاق النار,توقيف,توقيف مشتبه بهما بإطلاق النار على صرافي يونين

LBCI News Lebanon

أوقفت القوة الضاربة في فرع المعلومات كل من (ح.س) وشقيقه (ع.س) في منطقة الهرمل عند حاجز العاصي مساء أمس، وهما مشتبه بهما بإطلاق النار على الصرافين من آل رايد في بلدة يونين.