قصص عائلات طرابلس وعكار تبكي الحجر: مراكب الموت تسرق الأرواح ولا من يوقفها!

ماذا تقول العائلات للـLBCI؟

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LBCI News Lebanon

أبسط الحقوق باتت حلما.



عائلة مستو، بعد ان ترددت مرات عدة عن خوض غمار الهجرة غير الشرعية بمراكب الموت، فعلتها منذ يومين: مصطفى مستو وزوجته واطفاله الـ٣ وعمه صعدوا على متن مركب من ساحل طرابلس واتجهوا نحو ايطاليا.