أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 13:41
23/09/2022 13:41:00
قصص عائلات طرابلس وعكار تبكي الحجر: مراكب الموت تسرق الأرواح ولا من يوقفها!
ماذا تقول العائلات للـLBCI؟
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LBCI News Lebanon
أبسط الحقوق باتت حلما.
عائلة مستو، بعد ان ترددت مرات عدة عن خوض غمار الهجرة غير الشرعية بمراكب الموت، فعلتها منذ يومين: مصطفى مستو وزوجته واطفاله الـ٣ وعمه صعدوا على متن مركب من ساحل طرابلس واتجهوا نحو ايطاليا.
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