أمن وقضاء
23 أيلول 2022 - 13:41
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قصص عائلات طرابلس وعكار تبكي الحجر: مراكب الموت تسرق الأرواح ولا من يوقفها!

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Lebanon News
أبسط الحقوق باتت حلما.

عائلة مستو، بعد ان ترددت مرات عدة عن خوض غمار الهجرة غير الشرعية بمراكب الموت، فعلتها منذ يومين: مصطفى مستو وزوجته واطفاله الـ٣ وعمه صعدوا على متن مركب من ساحل طرابلس واتجهوا نحو ايطاليا.
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