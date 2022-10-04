توقيف أفراد عصابة سرقة سيارات في مناطق بيروت وجبل لبنان

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في إطار الجهود الإستعلامية والميدانية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف هوية عصابات سرقة السيارات وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة المتابعة اليومية لهذا الملف، توصلت القطعات المختصة في الشعبة إلى تحديد نشاط لعصابة سرقة سيارات تنفذ عملياتها ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.وعلى إثر ذلك، كثفت هذه القطعات إجراءاتها في أماكن حصول هذه السرقات، وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكنت من تحديد هوية أفراد هذه العصابة، وهم:- أ. و. (مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)- ي. ح. (مواليد عام ١٩٨٠، سوري)- ج. ص. (مواليد عام ١٩٨١، لبناني).وبناء عليه، أعطيت الـوامر للعمل على مراقبتهم بغية توقيفهم.وبتاریخ ١٧-٩-٢٠٢٢، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت دوريات القوة الخاصة في شعبة المعلومات الأول والثاني في محلة الفنار على متن سيارة نوع "تويوتا أفانزا"، كما تبين قيام الأول بكسر زجاج سيارة نوع "كيا سيراتو" لون جردوني تمهيدًا لسرقتها فعملت على توقيفه. كذلك، عملت دورية ثانية من الشعبة على متابعة تحركات الثاني وتوقيفه في محلة الدورة.وبالتزامن، نفذت قوة من الشعبة كمينًا محكمًا في محلة الأشرفية، أسفر عن توقيف الثالث الذي كان ينتظر إتمام عملية السرقة لنقل السيارة المسروقة إلى البقاع.وبالتحقيق معهم، إعترفوا أنهم يشكلون عصابة سرقة سيارات، وبتنفيذهم أكثر من ١٠ عمليات سرقة في العديد من المناطق ومنها: ضبيه، الكسليك، الجديدة، سن الفيل، الدكوانة والأشرفية، وبقيامهم بنقل السيارات المسروقة إلى محلة الهرمل تمهيدًا لإدخالها إلى الأراضي السورية.وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.وذكرت المديرية العامة أن أحد الأسباب الرئيسة لسرقة السيارات الحديثة الصنع أنها غير مزودة من الشركة المصنعة بجهاز IMMOBILIZER الذي يمنع تشغيل محرك السيارة بغير مفتاحها، ولا سيما بعض السيارات من نوع "كيا" و"هيونداي"، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيارات قديمة الصنع.وحذرت هذه المديرية العامة مالكي السيارات، وجوب أخذ الحيطة بصورة مستمرة للحد من تعرض سياراتهم للسرقة. ويمكنهم إتخاذ بعض إجراءات الحماية، أهمها: تركيب أجهزة بطريقة إحترافية يصعب على السارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سري لمنع تشغيل السيارة، أو وضع قفل المقود... تفعيل قفل المقود. ويفضل ركن السيارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مضاءة ومجهزة بكاميرات مراقبة إذا أمكن إلخ...