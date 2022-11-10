يروجون المخدّرات في محلتي القبة وأبي سمراء فوقعوا في قبضة مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس (صورة)

الإعلان

أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة القبّة - طرابلس، ثلاثة مشتبه فيهم بترويج المخدّرات، وهم كلٌّ من:ع. ح. (من مواليد عام 1971، لبناني)ح. س. (من مواليد عام 1998، لبناني)س. س. (من مواليد عام 1995، لبناني).وضَبَطَت بحوزتهم /109/ غ. من حشيشة الكيف و /21/ غ. من مادّة الهيرويين وغراماً من مادّة باز الكوكايين وكميّة من الحبوب المخدّرة و"دفاتر ورق لف سجائر"، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.وبالتاريخ ذاته، أوقف المكتب المذكور أحد الأشخاص في محلّة أبي سمراء – طرابلس، للاشتباه فيه بترويج المخدّرات، ويُدعى ب. خ. (من مواليد عام 1992، لبناني)، وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف و"دفاتر ورق لف سجائر".