أمن وقضاء
03 كانون الأول 2022 - 11:00
03/12/2022 11:00:37
دهم منزل مطلوب وضبط سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة في وادي الزينة
دهم منزل مطلوب وضبط سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة في وادي الزينة
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LBCI News Lebanon
دهمت قوة من الجيش في منطقة وادي الزينة منزل المواطن (و.ر.) لتورطه في إشكال بتاريخ 1 /12 /2022 في المنطقة المذكورة، وضبطت سلاحين حربيين وعدداً من المماشط والقنابل وكمية من الذخيرة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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