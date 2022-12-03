دهم منزل مطلوب وضبط سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة في وادي الزينة

دهمت قوة من الجيش في منطقة وادي الزينة منزل المواطن (و.ر.) لتورطه في إشكال بتاريخ 1 /12 /2022 في المنطقة المذكورة، وضبطت سلاحين حربيين وعدداً من المماشط والقنابل وكمية من الذخيرة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.