أمن وقضاء
03 كانون الأول 2022 - 11:00
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دهم منزل مطلوب وضبط سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة في وادي الزينة

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دهم منزل مطلوب وضبط سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة في وادي الزينة
Lebanon News
دهمت قوة من الجيش في منطقة وادي الزينة منزل المواطن (و.ر.) لتورطه في إشكال بتاريخ 1 /12 /2022 في المنطقة المذكورة، وضبطت سلاحين حربيين وعدداً من المماشط والقنابل وكمية من الذخيرة.

  سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
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