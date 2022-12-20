اسرائيل: drone تسللت من داخل لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن القوات الاسرائيلية رصدت مسيرة drone تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت، وقامت باسقاطها، لافتا الى ان المسيرة يبدو انها تعود لحزب الله، ومؤكدا مواصلة العمل لمنع أي خرق لسيادة بلاده.