أمن وقضاء
20 كانون الأول 2022 - 12:40
20/12/2022 12:40:41
اسرائيل: drone تسللت من داخل لبنان
اسرائيل: drone تسللت من داخل لبنان
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LBCI News Lebanon
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن القوات الاسرائيلية رصدت مسيرة drone تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة زرعيت، وقامت باسقاطها، لافتا الى ان المسيرة يبدو انها تعود لحزب الله، ومؤكدا مواصلة العمل لمنع أي خرق لسيادة بلاده.
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