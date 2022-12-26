أمن وقضاء
26 كانون الأول 2022 - 06:30
26/12/2022 06:30:18
سماع دوي انفجار في القليعة ناجم عن انفجار خزان لمادة الكاربير
سماع دوي انفجار في القليعة ناجم عن انفجار خزان لمادة الكاربير
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LBCI News Lebanon
سمع دوي انفجار قوي في مرجعيون القليعة، تبين أنه ناتج من انفجار خزان لمادة الكاربير في كاراج (ع. ط.) الذي يستعمل لتلحيم عوادم السيارات، واقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات بشرية.
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