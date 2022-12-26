أمن وقضاء
26 كانون الأول 2022 - 06:30
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سماع دوي انفجار في القليعة ناجم عن انفجار خزان لمادة الكاربير

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سماع دوي انفجار في القليعة ناجم عن انفجار خزان لمادة الكاربير
Lebanon News
سمع دوي انفجار قوي في مرجعيون القليعة، تبين أنه ناتج من انفجار خزان لمادة الكاربير في كاراج (ع. ط.) الذي يستعمل لتلحيم عوادم السيارات، واقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات بشرية.
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