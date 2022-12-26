سماع دوي انفجار في القليعة ناجم عن انفجار خزان لمادة الكاربير

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LBCI News Lebanon

سمع دوي انفجار قوي في مرجعيون القليعة، تبين أنه ناتج من انفجار خزان لمادة الكاربير في كاراج (ع. ط.) الذي يستعمل لتلحيم عوادم السيارات، واقتصرت الاضرار على الماديات دون وقوع اصابات بشرية.