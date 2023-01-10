إحتجز إبنه في غرفة النوم وربطه بجنزير حديدي... وشعبة المعلومات حررت الشاب وأوقفت الوالد

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بتاريخ 31-12-2022، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام أحد الأشخاص باحتجاز إبنه وربطه بجنزير حديدي في منزله في بلدة تعنايل البقاعية.وعلى إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى دورية من الشعبة للتوجه إلى البلدة المذكورة والتأكد من صحة المعلومات، وفي الحالة الإيجابية العمل على تحرير الطفل ومراجعة القضاء المختص بشأن والده.وعلى الفور، توجهت إحدى الدوريات لاستطلاع المكان المذكور، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تبين أن الطفل المحتجز يدعى: ح. ش. (من مواليد عام ۲۰۰٤، سوري)، أما والده فيدعى ج. ش. (من مواليد عام ۱۹۷۰، سوري).وبالتاريخ ذاته، داهمت الدورية، بمؤازرة دورية من مخفر شتورا، المنزل وعملت على توقيف الوالد وتحرير الإبن الذي كان محتجزًا داخل غرفة النوم ومقيدًا بجنزير حديدي.وباستماع إفادة ج. ش.، إعترف بما نسب إليه لجهة إحتجاز ابنه داخل المنزل وربطه بجنزير حديدي بسبب خلافات عائلية.وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص.