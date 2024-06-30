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الدفاع المدني: إنقاذ ٦ مواطنين ضلوا طريقهم في منطقة صخرية وعرة في حفرون
أمن وقضاء
2024-06-30 | 05:13
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الدفاع المدني: إنقاذ ٦ مواطنين ضلوا طريقهم في منطقة صخرية وعرة في حفرون
تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغًا عند الساعة ٨:٣٠ من صباح اليوم الواقع في ٣٠-٦-٢٠٢٤ يفيد بأن ثلاث فتيات وشاب قد ضلوا طريقهم خلال ممارسة رياضة الـHiking في منطقة حفرون وهي منطقة صخرية بالغة الوعورة في أعالي اهمج في قضاء جبيل، ولم يعد بامكانهم العودة.
وعلى الفور، توجه إلى الموقع المحدد عناصر من عدة مراكز من الدفاع المدني مدربين على عمليات البحث والإنقاذ. وبعد تنفيذ مسح ميداني شامل للمنطقة، تمكن العناصر من الوصول إلى الموقع الذي كانوا قد تواجدوا فيه وتبين أن عددهم ٦ مواطنين (٣ فتيات و٣ شبان). وقد عمل العناصر على مرافقتهم للوصول إلى سياراتهم ومساعدة أحدهم الذي تعذر عليه السير. وفي تمام الساعة ١١:٠٠ غادروا متجهين الى منازلهم بعد التأكد من سلامتهم.
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