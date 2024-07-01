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الجيش اللبناني سيحصل على 20 مليون دولار إضافية من قطر
أمن وقضاء
2024-07-01 | 10:22
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الجيش اللبناني سيحصل على 20 مليون دولار إضافية من قطر
تسلّمت قيادة الجيش دفعة جديدة من الهبة المالية القطرية وقيمتها ٢٠ مليون دولار، مقدمة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للجيش اللبناني، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات الراهنة.
وسيصار إلى توزيع الهبة على العسكريين بالتساوي فور الإنتهاء من الإجراءات الإدارية.
وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه المبادرة القيمة مؤكدًا أنها تساهم في تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل العسكريين.
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