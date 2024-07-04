سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا

أصيب شابان بجروح وخدوش طفيفة بعد سقوطهما عصر اليوم على سطح أحد الأبنية السكنية في جونية، حيث كانا يمارسان هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا.