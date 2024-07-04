قتيلة و5 جرحى في حادث سير مروع على أوتوستراد الواسطة - الخرايب في اتجاه صور

توفيت المواطنة (إ. ج.) إثر حادث سير مروع وقع عصر اليوم على أوتوستراد الواسطة - الخرايب في اتجاه صور، والذي نتج عنه أيضًا سقوط 5 جرحى من بلدة جويا الجنوبية نقلوا إلى مستشفى علاء الدين والفقيه في الصرفند بواسطة سيارات الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني وجمعية الرسالة الخرايب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.