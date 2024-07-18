شهداء وجرحى بينهم قيادي في قوة الرضوان في غارات اسرائيلية على قضاء بنت حبيل

شنّت الطائرات الحربية الاسرائيلية سلسلة غارات على بلدات مجدل سلم والجميجمة وصفد البطيخ وشقرا في قضاء بنت حبيل، ما أدّى الى سقوط شهيدين واصابة 16 شخصا.



وعلم أن القيادي في قوة الرضوان علي معتوق من بلدة صير الغربية ارتقى شهيدا في بلدة مجدل سلم.



وتواصل فرق الاسعاف، ومتطوعو الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية، والهيئة الصحية الاسلامية، والدفاع المدني اللبناني، أعمال رفع الانقاض والكشف على الأمكنة التي تعرضت للعدوان الجوي الاسرائيلي.