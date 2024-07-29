مصادر حكومية للـLBCI: لجنة الطوارئ الوطنية تتابع التطورات الأخيرة وإمكان توسع الاعتداءات

أكّدت مصادر حكومية للـLBCI أنّ لجنة الطوارئ الوطنية تتابع، منذ مساء السبت، التطورات الأخيرة وإمكان توسع الاعتداءات.

وأوضحت المصادر أنّ اللجنة تعقد اجتماعات بشكل متواصل على الصعيد المركزيّ والمحليّ.

كما أوضحت أنّ اللجان وخلايا الأزمة تجري على مستوى الوزارات والمحافظات تنسيقًا مستمرًا خصوصًا، في محافظتي الجنوب والنبطية، ويجري استنفار المؤسسات الطبية والإسعافية والدفاع المدنيّ تحسبًا لأيّ طارئ أو عدوان محتمل.

وتستمر اتصالات منسق اللجنة الوزير ناصر ياسين مع منسق الشؤون الإنسانية التابع للامم المتحدة إضافة إلى المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية لتعزيز الجهوزية ولمواكبة الجهود الرامية التي يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لخفض التصعيد.

وأفادت معلومات الـLBCI بأنّ الاجتماعات متواصلة وستتابع صباح الغد في السراي الحكوميّ برئاسة رئيس الحكومة.