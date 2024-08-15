مركز عمليات طوارىء الصحة العامة: إصابة مواطنين إثنين بحالة إختناق بسبب القذائف الفوسفورية

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطنين بحالة اختناق حادة استدعت إدخالهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي حيث عولجا في قسم الطوارىء".