مخيم تدريبي للفرق القتالية في أمن الدولة

قامت الفرق القتالية في أمن الدولة بتنظيم مخيم تدريبي لها في صغبين تحضيرًا للبطولات المقبلة بهدف تطوير مستمر لمستوى الرياضة في المديرية ولأنها مثابرة وتحمل وشجاعة وأخلاق.