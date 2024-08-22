#عاجل 🟡 في هجوم واسع النطاق خلال الليلة الماضية: هاجم جيش الدفاع ودمر أهدافًا إرهابية لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب #لبنان.
🟡 شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي خلال الليل هجمات على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في… pic.twitter.com/aRFCyzCvwY
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2024
#عاجل 🟡 في هجوم واسع النطاق خلال الليلة الماضية: هاجم جيش الدفاع ودمر أهدافًا إرهابية لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب #لبنان.
🟡 شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي خلال الليل هجمات على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في… pic.twitter.com/aRFCyzCvwY