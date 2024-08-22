أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت خلال الليل هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان.



وكتب عبر منصة "اكس": "من بين الأهداف التي تم استهدافها، مخازن أسلحة، مبانٍ عسكرية، ومنصة إطلاق استخدمها "حزب الله" لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".