الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مواقع تواصل اجتماعي تنشر موادا إباحية وتحض على الفجور... وشكوى أمام القضاء
أمن وقضاء
2024-08-28 | 14:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مواقع تواصل اجتماعي تنشر موادا إباحية وتحض على الفجور... وشكوى أمام القضاء
تقدم كل من المحامي اشرف الموسوي والضابط المتقاعد حنا خشان والمحامية نور المصري، بشكوى أمام النيابية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا أو مسهلا أو ناشرا، بجرم نشر مواد إباحية بالكلام أو الايحاء والحض على الفجور والتعدي على الاداب العامة بكافة الاشكال وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تواصل
اجتماعي
موادا
إباحية
الفجور...
وشكوى
القضاء
التالي
حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته
انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-14
رجل يستفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما فعله بلبوة! (فيديو)
منوعات
2024-08-14
رجل يستفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما فعله بلبوة! (فيديو)
0
فنّ
2024-08-12
"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)
فنّ
2024-08-12
"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)
0
منوعات
2024-08-19
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
منوعات
2024-08-19
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
0
أمن وقضاء
2024-08-10
شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة
أمن وقضاء
2024-08-10
شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:14
حكم للقاضية صليبا في دعوى إيجار غير سكني كسر الفراغ القانوني
أمن وقضاء
16:14
حكم للقاضية صليبا في دعوى إيجار غير سكني كسر الفراغ القانوني
0
أمن وقضاء
14:49
إستهداف محيط مركز بليدا التطوعي التابع للهيئة الصحية الإسلامية
أمن وقضاء
14:49
إستهداف محيط مركز بليدا التطوعي التابع للهيئة الصحية الإسلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!
0
أمن وقضاء
13:44
بالصورة: الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إغتيال ثلاثة من مقاتلي الجهاد الإسلامي
أمن وقضاء
13:44
بالصورة: الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إغتيال ثلاثة من مقاتلي الجهاد الإسلامي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-27
"اعتقدت انني تعرضت لحادث سيارة"... غفت بالقرب من النار واستيقظت بعد 6 أسابيع في المستشفى وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-08-27
"اعتقدت انني تعرضت لحادث سيارة"... غفت بالقرب من النار واستيقظت بعد 6 أسابيع في المستشفى وهذه التفاصيل!
0
أمن وقضاء
14:08
مواقع تواصل اجتماعي تنشر موادا إباحية وتحض على الفجور... وشكوى أمام القضاء
أمن وقضاء
14:08
مواقع تواصل اجتماعي تنشر موادا إباحية وتحض على الفجور... وشكوى أمام القضاء
0
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
0
آخر الأخبار
2024-08-19
صحة غزة: 40139 فلسطينيا استشهدوا و92743 أصيبوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
2024-08-19
صحة غزة: 40139 فلسطينيا استشهدوا و92743 أصيبوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الاول
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
قرار إسرائيلي بتحويل الضفة الغربية إلى صورة مصغرة عن قطاع غزة
أخبار دولية
13:59
قرار إسرائيلي بتحويل الضفة الغربية إلى صورة مصغرة عن قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
القطاع الإستشفائي يتعافى شيئاً فشيئاً
تقارير نشرة الاخبار
13:56
القطاع الإستشفائي يتعافى شيئاً فشيئاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!
0
أخبار دولية
13:51
نظامان جديدان للسفر إلى دول الإتحاد الأوروبي... تعرفوا إلى EES وETIAS
أخبار دولية
13:51
نظامان جديدان للسفر إلى دول الإتحاد الأوروبي... تعرفوا إلى EES وETIAS
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بين حزب الله وإسرائيل: تباين كبير في تكاليف الهجمات والموارد العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بين حزب الله وإسرائيل: تباين كبير في تكاليف الهجمات والموارد العسكرية
0
أخبار دولية
13:48
بدو إسرائيل... بين موالين للدولة وداعمين للقضية الفلسطينية
أخبار دولية
13:48
بدو إسرائيل... بين موالين للدولة وداعمين للقضية الفلسطينية
0
أمن وقضاء
13:44
بالصورة: الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إغتيال ثلاثة من مقاتلي الجهاد الإسلامي
أمن وقضاء
13:44
بالصورة: الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إغتيال ثلاثة من مقاتلي الجهاد الإسلامي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد التمديد لليونيفيل... هذا ما قاله هادي هاشم للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد التمديد لليونيفيل... هذا ما قاله هادي هاشم للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
اقتصاد
08:30
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
2
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
خبر عاجل
07:09
كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً
3
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
06:27
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
4
آخر الأخبار
17:27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
آخر الأخبار
17:27
مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث
5
أخبار لبنان
07:29
التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام
أخبار لبنان
07:29
التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام
6
أمن وقضاء
03:47
حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
03:47
حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته
7
أمن وقضاء
12:48
قوى الأمن تعمّم صورة المفقود ايلي جرجس
أمن وقضاء
12:48
قوى الأمن تعمّم صورة المفقود ايلي جرجس
8
منوعات
10:35
أداء "مستفز" ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)
منوعات
10:35
أداء "مستفز" ورقصات شبه عارية على أنغام ميلادية... هذا ما تحوّل إليه اجتماع إحدى الشركات! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More