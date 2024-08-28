مواقع تواصل اجتماعي تنشر موادا إباحية وتحض على الفجور... وشكوى أمام القضاء

تقدم كل من المحامي اشرف الموسوي والضابط المتقاعد حنا خشان والمحامية نور المصري، بشكوى أمام النيابية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو محرضا أو مسهلا أو ناشرا، بجرم نشر مواد إباحية بالكلام أو الايحاء والحض على الفجور والتعدي على الاداب العامة بكافة الاشكال وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.