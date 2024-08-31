قوى الأمن: توقيف 4 متورّطين بعمليات ترويج وتعاطي مخدرات وضبط كمية منها

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام مجهولين بترويج المواد المخدِّرة وتعاطيها، في منطقة النبطية.



وحددت القطعات المختصة، في الشعبة هوياتهم وهم كل من: ع. ش. (مواليد عام 1969، لبنانيّ) وب. ك. (مواليد عام 1996، سوريّ) ون. غ. (مواليد عام 1993، سوريّ) وا. ع (مواليد عام 2001، سوريّ)، وفق بلاغ صادر عن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة.



كما حددت إحدى دوريات الشعبة مكان وجودهم وذلك داخل منزل في محلة عدشيت، حيث عملت على مداهمته وتوقيفهم.



وضُبط كمية من مادة حشيشة الكيف، 660 حبة مخدّرة نوع كبتاغون، 29 حبة مخدّرة نوع ترامال، میزان رقميّ، دفاتر ورق لف سجائر و3 هواتف خلوية.



وسُلِّمُوا مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.