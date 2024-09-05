أمن الدولة في الجنوب تزيل التعدّيات عن شبكة المياه في صيدا

قامت دوريّات من أمن الدولة في الجنوب – مكتب الزهراني، بجولة في بلدة عرب الجلّ في صيدا، لإزالة التعدّيات على شبكة المياه.



ورافقها موظفون من مصلحة مياه صيدا.



وسُطّرت خمسة محاضر ضبط بحقّ المتعدّين على الشبكة.