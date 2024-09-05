دهم منازل مطلوبين وسلسلة توقيفات

دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي حي السلّم والغبيري – الضاحية الجنوبية منازل مطلوبين وأوقفت المواطنَين (م.ف.) و(ف.ح.) لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها بالإضافة إلى مسدس حربي ودراجتين ناريتين غير قانونيتين.



كما دهمت دورية من المديرية في بلدة الحمودية – البقاع منزل المواطن (ا.س.) وأوقفته كونه أحد أهم تجّار مادة الهيرويين في المنطقة وضبطت بحوزته كميات من المواد المخدرة على أنواعها.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.