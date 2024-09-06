القاضية عون: عينت نهار الأربعاء المقبل موعدًا لاستجواب سلامة في ملف "أوبتيموم" وغيره

صباح. الاحبة صباح الاوادم صباح يللي عم يناضلوا من اجل استعادة الاموال المنهوبة للشعب اللبناني، أعود واكرر ان ملف اوبتيمونم قد فتح في النيابة العامة في جبل لبنان منذ تاريخ صدور تقرير هيئة الاسواق المالية اي منذ حوالي السنتين وتاسس ايضا بناء على الأخبار الوارد من تقرير الفاريس .وفي…
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) September 6, 2024
صباح. الاحبة صباح الاوادم صباح يللي عم يناضلوا من اجل استعادة الاموال المنهوبة للشعب اللبناني، أعود واكرر ان ملف اوبتيمونم قد فتح في النيابة العامة في جبل لبنان منذ تاريخ صدور تقرير هيئة الاسواق المالية اي منذ حوالي السنتين وتاسس ايضا بناء على الأخبار الوارد من تقرير الفاريس .وفي…